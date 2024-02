Trzęsienie ziemi w "The Voice of Poland"! Wiadomo, kto ma "przejąć pałeczkę" po Tomaszu Kammelu!

Byliśmy w domu Krzysztofa Krawczyka. To niesamowite co zastaliśmy w jego sypialni

Tomasz Kammel niedawno po 27 latach pracy w TVP został zwolniony z Woronicza. Rewolucja w mediach publicznych upomniała się nawet o niego, choć jeszcze niedawno zapewniał, że nie zniknie z programu "Pytanie na śniadanie", prawda jednak okazała się inna! Ale to nie koniec sensacyjnych informacji. Jak donosi jeden z portali plotkarskich, prezenter może pożegnać się również z kultowym "The Voice of Poland". Jego miejsce może zastąpić jeden z prowadzących "Pytanie na śniadanie". Zobaczcie, o kim mowa!

"The Voice of Poland". Tomasz Kammel pożegna się z fuchą?! Ma go zastąpić jeden z prowadzących "Pytanie na śniadanie"

Z informacji, do których dotarł serwis "Pudelek" wynika, że pożegnamy się z dotychczasowymi prowadzącymi. Do tej pory program prowadzili: Aleksander Sikora, Tomasz Kammel i Małgorzata Tomaszewska. Według "Pudelka" Tomasza Kammela zastąpić prowadzący "Pytanie na śniadanie" Robert El Gendy. Z kolei Małgorzatę Tomaszewską może zastąpić Barbara Kurdej-Sztan, która odrzuciła propozycję dołączenia do "Pytania na Śniadanie", tłumacząc się nagraniami do jubileuszowej serii przeboju Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jednak w wakacje nic nie stoi na przeszkodzie, by wstąpiła na plan kultowego programu.

