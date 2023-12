TV Republika bije rekordy oglądalności. Wyprzedziła Polsat News, goni TVN24

TV Republika zanotowała spektakularny wzrost oglądalności

Portal Wirtualne media opublikował wyniki oglądalności stacji telewizyjnych w dniach od 20 do 256 grudnia br. W zestawieniu szczególna uwagę zwraca ranking kanałów newsowych, a zwłaszcza bardzo wysoka pozycja TV Republika, która ulokowała się na 2 pozycji, zaraz za TVN 24. Miejsce trzecie zajął Polsat News. W podanym okresie bieżącego roku prawicowa telewizja, do której odpłynęło wielu dziennikarzy i reporterów TVP zanotowała największe dobowe udziały od 2013 r. Wynik stacji wyniósł w tym okresie 2,68 proc. To wzrost 2578,57 proc. w porównaniu do średniej oglądalności stacji. spory wzrost zanotowała tez inna prawicowa stacja Telewizja wPolsce.pl. Cecha wspólna obu nadawców jest negatywne na stawienie do zmian w TVP.

TVP w stanie likwidacji, widzowie odpływają do prawicowych mediów

Spór o polskie media zdaje się nie nie mieć końca. Po tym, jak 19 grudnia sejm przyjął uchwalę umożliwiającą zmiany w mediach publicznych TVP zaszły ogromne zmiany. Powołano nowe władze i nowe ekipy. Z anteny TVP1 zniknęły "Wiadomości", a w ich miejsce pojawił się nowy program informacyjny "19.30", wyłączono TVP Info i TVP 3. Z kolei po tym jak prezydent Andrzej Duda zdecydował o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej i wstrzymaniu finansowania mediów publicznych, minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz postawił Telewizję Polską, Polskie Radio oraz Polską Agencję Prasową w stan likwidacji.

