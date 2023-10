i Autor: Youtube.com/NEXTFILMPL Magdalena Boczarska otrzymała nagrodę za główną rolę kobiecą w filmie "Sztuka kochania"

Przesada?

TVN pokazał film dla dorosłych w ciągu dnia! Wiele osób zna tę produkcję. Dotkliwa kara dla stacji!

Stacja TVN wyemitowała w ciągu dnia film, który mogły zobaczyć dzieci, mimo że według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest to produkcja dla dorosłych. I choć wiele osób zna tę produkcję, to KRRiT postanowiła nałożyć dotkliwą karę dla TVN za złamanie zasad. Sąd Apelacyjny odrzucił odwołanie stacji, co oznacza, że TVN będzie musiał zapłacić. Ale w telewizji się nie poddają i zapowiadają, że znów pokażą to dzieło.