Nocna impreza ekipy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Interweniowała policja!

Co na to Koroniewska?

Interwencja policji na imprezie gwiazd "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Tłum gwiazd Polsatu stawił się w środę wieczorem na Wybrzeżu Kościuszkowskim w Warszawie, by w doborowym, bo swoim, towarzystwie opić i opalić sukces "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na Telekamerach i zakończenie zdjęć do finałowego odcinka. Celebryci imprezowali tak intensywnie, że aż do klubu musiała przyjechać policja! Świadkowie donoszą, że funkcjonariusze zjawili się pod lokalem około 2 nad ranem, a powodem były hałasy pod drzwiami knajpy. To tam znani raczyli się papierosami i drinkami oraz głośno wymieniali poglądy. - Interwencja trwała krótko i zrobiło się znacznie ciszej - zdradza źródło "Super Expressu". Najgłośniej z policjantami dyskutował Piotr Gąsowski (60 l.), który na migi tłumaczył siebie i kolegów. Ostatecznie gwiazdy bez dalszych przeszkód bawiły się do 4 nad ranem.

Impreza ekipy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto był? Piotr Gąsowski, Justyna Steczkowska. Reni Jusis i inni

Wśród imprezowiczów poza Piotrem Gąsowskim dostrzegliśmy m.in. nerwowo palącego papierosy Macieja Rocka (46 l.), Aleksandrę Szwed (34 l.) i Reni Jusis (50 l.), która na imprezie bawiła się z tajemniczym mężczyzną. Po skończeniu zabawy wsiadła z nim do taksówki. Zabraknąć na takiej bibie nie mogło także Patricii Kazadi (36 l.). Aktorka i piosenkarka zawojowała parkiet i z biesiady wyszła jako jedna z ostatnich. Na hucznej imprezce oczywiście pojawiała się także Agnieszka Hyży (39 l.), która prowadzi obecną edycję show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Prezenterka grzecznie bawiła się razem ze swoim mężem - Grzegorzem Hyżym (37 l.). W ekskluzywnym gronie biesiadników znalazła się również Justyna Steczkowska (52 l.). Na afer po finałowym odcinku zabrała swojego 19-letniego syna - Stanisława. Jak widać, młodzian chętnie poznaje uroki wielkiego show-biznesu. Szkoda tylko, że w takich okolicznościach... Mamy nadzieję, że gwiazdorskie towarzystwo następnym razem będzie się ciszej bawiło.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z imprezy gwiazd programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

