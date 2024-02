Tyle zarabia wróżbita Maciej. Za trzy godziny pracy wziął taką kwotę, że głowa mała! "Publiczne pieniądze"

Wróżbita Maciej, a właściwie Maciej Skrzątek, bo tak naprawdę nazywa się celebryta, pojawił się w Toruniu na zaproszenie Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Chodziło o wydarzenie "Dni magii, czarów i rzucania uroków", które odbywało się w Zamku Krzyżackim. Z uwagi na charakter działalności wróżbity Macieja, organizatorzy uznali, że jego obecność będzie nie lada atrakcją. "Gazeta Wyborcza" opisuje, że podczas półgodzinnego wykładu "opowiadał o tym, o czym wszyscy wiemy". Na koniec występu wylosował kilka osób i przez dwie godziny udzielił im indywidualnych wróżb. Katarzyna Kluczwajd, autorka książek o Toruniu, była tym wszystkim oburzona. "Ku-...ltura" w wykonaniu miejskim za publiczne pieniądze dawno przekroczyła granicę kiczu i śmieszności. I co? I nic, bo taka jest "linia decydentów - napisała. Dyrektor TAK-u Krystian Kubjaczyk odpowiadał, że dla niego wizyta Skrzątka była sposobem na "przyciągnięcie uwagi publiczności". Chwalił się, że przez dwa dni Zamek Krzyżacki odwiedziło blisko dwa tysiące osób. - Biorąc udział w warsztatach zielarstwa, tworzenia świec, komponowania herbat, itp. Z tej liczby około 400 osób skorzystało z wirtualnego oprowadzacza poznając dzięki temu bliżej historię Zamku w Toruniu - pisał Krystian Kubjaczyk i prosił o podejście do sprawy "z większym dystansem i przymrużeniem oka", pytając, "czy warto atakować tak zajadle?". Teraz wyszło na jaw, ile na tym zarobił wróżbita Maciej.

"Gazeta Wyborcza" zapytała Toruńską Agendę Kulturalną o wynagrodzenie dla wróżbity Macieja. Dla niektórych taka kwota za trzy godziny pracy może przyprawić o zawroty głowy.

- Koszt Pana Macieja Skrzątka za godzinne spotkanie w Teatrze Baj Pomorski i dwugodzinne indywidualne wróżby dla uczestników wydarzenia na Zamku Krzyżackim wyniósł 4.900 zł - informuje Przemysław Draheim, rzecznik Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Dalej GW pisze, że ich ustalenia wskazują na to, że to "dość wysoka stawka". - To jedno z najwyższych honorariów dla topowego aktora za dwugodzinne spotkanie z publicznością. Połowa tej kwoty to często stawki dla najpopularniejszych pisarzy za spotkanie autorskie. Tymczasem Toruńska Agenda Kulturalna płaci tyle za wróżenie - czytamy. Co o tym myślicie?