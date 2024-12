Justyna Szyc-Nagłowska w swojej karierze zajmowała się wieloma rzeczami. Kobieta była asystentką Krystyny Jandy, a także projektowała ubrania dla najmłodszych. Jednak to praca w mediach stała się dla niej najbardziej istotna. Tworzenie podcastów sprawia jej nie tylko wielką radość, ale również jest zajęciem, które pochłania sporo czasu z jej życia.

Zobacz też: Borys Szyc migdali się na plaży z żoną. Skryli się za wózkiem na zabawki. Rozgrzewali się, bo nad morzem zimno? Mamy zdjęcia

Justyna Szyc-Nagłowska udzieliła jakiś czas temu wywiadu, w którym wyjawiła, jak wygląda jej praca. Żona znanego aktora wyznała, że na początku było jej ciężko, ponieważ nic nie zarabiała na podcaście.

Justyna Szyc-Nagłowska i Borys Szyc należą do tych par, które mogą na siebie liczyć. Znany aktor pomógł wypromować podscast swojej ukochanej, a także doradzał w kwestiach finansowych.

Radziłam się go, jakie powinnam proponować ceny, i on podawał zawsze wyższe kwoty, niż ja brałam pod uwagę. Byłam zaskoczona. On tłumaczył, że najwyżej klient mi odmówi. Ja na to, że co ludzie pomyślą, a on, że co z tego? Mężczyźni mają dużo większą lekkość niż my, kobiety, w wycenianiu swojej pracy - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami "Wysokich Obcasów".