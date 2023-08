Borys Szyc migdali się na plaży z żoną. Skryli się za wózkiem na zabawki. Rozgrzewali się, bo nad morzem zimno? Mamy zdjęcia

Ależ oni się kochają! Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska nie zawsze mieli z górki - rozstali się i wrócili do siebie dopiero po latach, a później wspólnie mierzyli się z problemami alkoholowymi aktora. Ale już od kilku lat w ich życiu panuje istna sielanka i aż miło patrzeć, gdy okazują sobie uczucie.

Szyc i Nagłowska jak co roku o tej porze przyjechali do ulubionych Chałup. Nastoletnie już córki Justyny i pierworodna córka Borysa zostały w domu. Nad morze zabrali zaś Henia, który skończył niedawno trzy lata. Na szczęście na plaży chłopczyk potrafił zająć się zabawą w piasku, dzięki czemu rodzice mieli chwilkę dla siebie. Nie zaopatrzyli się w parawan, ale wystarczyło, że skryli się za wózeczkiem na plażowe akcesoria i zabawki. I wręcz nie mogli się od siebie odkleić.

Przy okazji okazało się, że Borys Szyc to nie tylko tata, ale i mąż na medal. Zadbał o to, by jego ukochana mogła odpoczywać. Pomagał jej się nawet ubierać. I to właśnie on prawie przez cały zajmował się ich synkiem.

