Borys Szyc właśnie dowiedział się o tym, że Kevin Spacey został uniewinniony w sprawie zarzutów dotyczących dokonania przestępstw seksualnych na czterech mężczyznach. Wcześniej sąd uznał, że słynny amerykański aktor, znany m.in. z roli w hitowym serialu ""House of Cards", nie jest winy także napaści seksualnej na 14-letniego Anthony'ego Rappa. Kevin Spacey może odetchnąć z ulgą, ale straty moralne trudno będzie mu wynagrodzić. Sprawa gwiazdora amerykańskiego kina odbiła się szerokim echem także u Polsce, w szczególności w naszym aktorskim światku. Po wyroku głos zabrał m.in. Borys Szyc, który zamieścił bardzo emocjonalny wpis na Instagramie. - I co teraz? Zwrócą mu dobre imię i zniszczoną karierę? To jest jednak niezwykle świństwo - ocenił bez ogródek.

Mateusz Banasiuk polubił wpis Borysa Szyca

Furia aktora nie budzi zdziwienia. Wpis Borysa Szyca wzbudził ogromne zainteresowanie internautów. - Kule z nogi można wyjąc, ale blizna zostanie - ocenił jeden z użytkowników Instagrama. - Niestety ludzie potrafią opluć, niszczyć, zadać ciosy a potem... - skomentował inny internauta. - Takie sytuacje, jak ta, tym bardziej budzą gniew i oburzenie, bo zarzuty są wyssane z palca i szkodzą tym osobom, które rzeczywiście takich szkód doznały, bo potem trudniej im uwierzyć - przytomnie zauważyła kolejna użytkowniczka portalu społecznościowego. Post Borysa Szyca polubiło wielu posiadaczy kont na Instagramie, m.in. inny polski aktor Mateusz Banasiuk.

