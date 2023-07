Kevin Spacey triumfuje! Sąd zdecydował. Wyrok nie pozostawia wątpliwości

Kevin Spacey w 2017 roku został oskarżony o molestowanie przez aktora Anthony'ego Rappa. - Próbował mnie uwieść. Zdałem sobie sprawę, że próbuje ze mną nawiązać kontakt seksualny - mówił mężczyzna. Kevin Spacey wówczas przeprosił go i przy okazji ujawnił, że jest gejem. Potem jednak przeprosin żałował. Ogółem słynny aktor oskarżony był o 12 przestępstw natury seksualnej, których miał się dopuścić wobec czterech mężczyzn na terenie Wielkiej Brytanii. "W maju 2022 roku prokuratura postawiła aktorowi cztery zarzuty napaści na tle seksualnym oraz jeden zarzut 'doprowadzenia do penetracyjnej czynności seksualnej bez zgody' ofiary, których miał się dopuścić wobec trzech mężczyzn na terenie Wielkiej Brytanii w latach 2005-2013" - czytamy w portalu tvn24.pl. Potem aktorowi postawiono siedem kolejnych zarzutów. Kevin Spacey konsekwentnie twierdził, że są one nieprawdziwe. Co istotne w październiku zeszłego roku ława przysięgłych nowojorskiego sądu uznała, że Kevin Spacey nie jest także winien w sprawie, od której zaczął się cały szum wokół niego, napaści seksualnej na Anthony'ego Rappa.

OSCARY 2023 to chyba jakiś żart! Co się wydarzyło na gali filmowej? | To Się Kręci #11 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.