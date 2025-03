Marcela Leszczak od dłuższego czasu zmagała się z różnymi dolegliwościami, które utrudniały jej normalne życie. Jak przyznała, długo nie wiedziała, co jest ich przyczyną. Często czuła się osłabiona, miała problemy z koncentracją, pojawiały się też inne dolegliwości. Gwiazda dodała niedawno na swoje media społecznościowe długi post, w którym wyznała, na co choruje.

Marcela Leszczak w najnowszym wywiadzie dla "Super Expressu" wyjawiła, że opublikowany przez nią post wzbudził ogromne poruszenie. Napisało do niej około 800 osób, które również podejrzewają u siebie podstępną chorobę.

Modelka przyznała również, że zdiagnozowanie choroby nie było takie proste. Chodziła od lekarza do lekarza, którzy wysyłali ją na różne badania - Marcela przeszła naprawdę sporo.

Każdy chciał pomóc. Tak jak poszłam do kardiologa, to robiłam USG, serca, EKG, ECHO, Holter, to u każdego specjalisty coś można byłoby znaleźć, ale tak naprawdę wszystko sprowadzało się do tej tężyczki, gdzie dopiero u neurologa zostałam zdiagnozowana próbą tężyczkową. Tężyczka często jest źle diagnozowana. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo ja też nie jestem specjalistą, trudno mi się wypowiedzieć, ale do niedawna sama nie widziałam, co to jest tężyczka. Po prostu nie widziałam. Jak ktoś mi powiedział, to rzeczywiście byłam zaskoczona - mówi nam Marcela Leszczak.