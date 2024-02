Ukrywali ciążę niemal do ostatniej chwili. Vito Bambino właśnie został ojcem. Poruszające foto

aszu 5:20

Vito Bambino, a właściwie Mateusz Dopieralski, to muzyk i aktor. Choć na scenie obecny jest od niemal 20 lat, to dopiero ostatnie lata przyniosły mu dużą rozpoznawalność w Polsce. Jego życie prywatne owiane jest tajemnicą do tego stopnia, że niemal 9 miesięcy ukrywali z żoną, że spodziewają się dziecka, które właśnie przyszło na świat. Teraz jednak pochwalili się swoim szczęściem i zdradzili oryginalne imiona pociechy.