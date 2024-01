Ulubiona pisarka Polaków powiedziała "tak". Kim jest ukochany Katarzyny Bondy?

Znacie go?

Autorka kryminałów przez wiele lat stroniła od małżeństwa, które kojarzyło jej się z utrata wolności. Uważała wręcz, że będąc w poważnym związku, nie będzie w stanie skupić się na pisaniu. "Zawsze myślałam, że jeśli dopuszczę kogoś bliżej do swojego życia, to nie będę w stanie pisać, co jest oczywiście totalną bzdurą. Przyszedł Łukasz i nie tylko nie zaburzył tego całego mojego systemu, ale wręcz zintensyfikowałam działania, stąd też udaje mi się napisać więcej książek w roku'" - wyznała jakiś czas temu Katarzyna Bonda w programie "Dzień dobry TVN".

Katarzyna Bonda powiedziała "tak" w trzecią rocznicę znajomości

Pisarka przed laty tworzyła wyjątkowy związek z kolegą po fachu Remigiuszem Mrozem. Para była ciągle na świeczniku, co mogło wpłynąć na rozpad relacji. Dlatego do kolejnej znajomości podchodziła z dystansem, i ukrywała ja tak długo, jak to było możliwe. Sprawa była o tyle łatwiejsza, że poznali się w czasie pandemii. Na pierwszą randkę z Łukaszem Misiurkiewiczem umówili ja znajomi. Lokale były pozamykane, więc spacerowali Krakowskim Przedmieściem i rozmawiali przy nad herbatą z papierowego kubka. Zaiskrzyło, a jakże. Po latach wciąż razem spacerują. W trzecią rocznicę pierwszej randki partner zaskoczył pisarkę oświadczynami. A ona powiedziała "tak". wybranek pisarki jest przedsiębiorcą.