Legendarny dziennikarz TVN Wojciech Zawioła dołączył do redakcji TVP Info - podał branżowy serwis Wirtualnemedia.pl. Sensacyjna wiadomość została już potwierdzona przez TVP! - Tak, dołącza do naszej ekipy. Wzmocni zespół prezenterów - poinformował portal Patryk Kaźmierczak, p.o. szefa serwisów informacyjnych stacji. Sam Wojciech Zawiła, który w TVN pracował aż 21 lat, w specjalnym komunikacie podkreślił, że nowa praca to dla niego "ciekawe i nowe wyzwanie". - Całe życie zawodowe byłem związany ze sportem, ostatnio też z muzyką. A teraz wychodzę poza te ramy, by prowadzić serwisy informacyjne. Czuję dreszcz emocji. Poza tym będę to robił w, mam wrażenie, odbudowywanym kanale informacyjnym. No i wracam do telewizji - nie kryje radności dziennikarz. Na antenie TVP Info Wojciech Zawioła zadebiutuje już w najbliższy weekend (29-30 czerwca). Poprowadzi "Info Poranek" i serwisy informacyjne.

Kim jest Wojciech Zawioła? Telewizja, radio, książki

Wojciech Zawioła - jak sam zresztą podkreślił w komunikacie - specjalizował się przede wszystkim w sporcie. W TVN prowadził m.in. serwis sportowy emitowany po głównym wydaniu "Faktów". Ostatnio dziennikarza mogliśmy usłyszeć także w Programie III Polskiego Radia, gdzie był gospodarzem popołudniowego pasma "Zapraszamy do Trójki". 52-letni Wojciech Zawioła jest także autorem kilku książek, nie tylko sportowych. Nowy nabytek TVP ukończył Uniwersytet Śląski (kierunek Nauki Polityczne, specjalizacja dziennikarska). W swoim dziennikarskim CV Wojciech Zawioła ma też szefowanie sportowej redakcji Radia Plus.

