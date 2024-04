W "Milionerach" padła główna wygrana! WOW! Odpowiedzielibyście na to trudne pytanie?

W Milionerach padł kolejny milion!

Tomasz Boruch w programie "Milionerzy" brawurowo odpowiedział niemal na wszystkie pytania. Brutalna przerwa w grze sprawiła, że ostatnie pytanie - za milion złotych - usłyszeliśmy dopiero w kolejnym odcinku teleturnieju. Jeśli odpowiedziałby poprawnie, zgarnąłby główną nagrodę, którą jest milion złotych. Tym samym zostałby siódmą osobą w Polsce, która nie dała się złamać w "Milionerach"! We wtorkowy wieczór emocje widzów TVN sięgały zenitu.

Co ciekawe, w "Kto pierwszy, ten lepszy" pan Tomasz potrzebował zaledwie 6,1 sekundy na udzielenie poprawnej odpowiedzi. Pierwsze koło, 50:50, wykorzystał dopiero przy pytaniu za 75 tysięcy złotych. Drugie, telefon do przyjaciela, walcząc o pół miliona. To wszystko oznaczało, że pozostały mu dwa koła ratunkowe: pytanie do publiczności oraz zamiana pytania.

Jak brzmiało pytanie za milion złotych?

W nowym odcinku "Milionerów" pan Tomasz Boruch usłyszał trudne pytanie: "W jakiej cieśninie znajdują się dwie wyspy zwane wczorajszą i jutrzejszą, które dzielą niespełna cztery kilometry, ale aż 21 godzin różnicy czasu?".

Podpowiedzi brzmiały: A - w cieśninie Bosfor. B - w Cieśninie Magellana, C - w Cieśninie Kaletańskiej, D - w Cieśninie Beringa.

Pan Tomasz poprosił o pomoc publiczność, która aż w 65% wskazała odpowiedź D. Uczestnik był tego samego zdania. Odpowiedź okazała się poprawna. Pan Tomasz wygrał główną nagrodę teleturnieju - milion złotych!

Wielkie gratulacje!

