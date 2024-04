Rekordzista "Jeden z dziesięciu" zaliczył WIELKĄ PORAŻKĘ w teleturnieju "Va banque"! Co za wstyd

Pan Artur Branowski pobił niewiarygodny rekord w programie "Jeden z dziesięciu" i przeszedł do historii teleturnieju! Teraz wystąpił w "Va Banque!". Artur Baranowski, słynny ekonomista ze Śliwnik, w rozmowie z nowym prowadzącym Radosławem Kotarskim zdradził, że jego pasją jest układanie kostki Rubika, co jest w stanie zrobić w 15 sekund! Jednak to jedyne imponujące osiągnięcie uczestnika. W programie zaliczył sromotną porażkę. Sprawdźcie szczegóły.