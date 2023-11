Geniusz z "Jeden z dziesięciu" przerwał milczenie. Artur Baranowski wprost o "Milionerach"

Na portalu Świat Gwiazd ukazał się zaskakujący artykuł, w którym powołano się na rzekomego znajomego Artura Baranowskiego, który miał powiedzieć, że geniusz z "Jednego z dziesięciu" nie trawi flagowego teleturnieju TVN. - Już wcześniej namawialiśmy Artura do udziału w "Milionerach". Jednak on nigdy nie chciał wysłać zgłoszenia do popularnego teleturnieju. Zależy mu na sprawdzeniu własnej wiedzy, a pytania w "Milionerach" uważa za głupawe. Na pewno go tam nie zobaczycie. (...) Artur naprawdę chciał sprawdzić swoją wiedzę, dlatego wybrał "1 z 10". Ceni też sobie Tadeusza Sznuka i bardzo chciał go osobiście poznać – mówił anonimowo znajomy Baranowskiego.

Na te rewelacje odpowiedział sam zainteresowany, który nie mógł dłużej milczeć. - Nigdy nie powiedziałem, że pytania w "Milionerach" są głupawe" - napisał Artur Baranowski w wiadomości przesłanej do serwisu naTemat. - To kłamcy. Nigdy czegoś takiego o "Milionerach" nie powiedziałem. Wymyślony znajomy i bzdury wyssane z palca - dodał uczestnik pamiętnego odcinka "Jednego z dziesięciu".