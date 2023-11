Dokonał niebywałej rzeczy w TVP. Kim jest Artur Baranowski, rekordzista z "Jeden z dziesięciu"?

Autor poniższego tekstu brał udział w "Jeden z dziesięciu" trzykrotnie, jednak za każdym razem dochodził maksymalnie do drugiej rundy. Najbliżej finału był za ostatnim razem, odpadając jako przedostatni. Tym większy podziw i szacunek dla pana Artura Baranowskiego, który został arcymistrzem teleturnieju prowadzonego przez Tadeusza Sznuka. Ekonomista pochodzący ze Śliwnik pobił wynikowy rekord "Jednego z dziesięciu" ustanawiając maksymalny pułap 803 punktów. Ten wynik nie będzie już do pobicia, co najwyżej można go tylko wyrównać. Poprzedni rekord padł w pierwszym odcinku 125. edycji. Tomasz Orzechowski uzyskawszy 533 punkty. Ten gracz zasłynął także wygranymi w teleturnieju "Va Banque" oraz głowną wygraną w "Milionerach" TVN.

Artur Baranowski w wizytówce programu przedstawił się następująco: "Jestem ekonomistą, interesuję się grami logicznymi i jazdą na rowerze". Do finału przeszedł jak burza nie tracąc żadnej szansy. Odpowiedział szybko na trzy pierwsze finałowe pytania i potem kolejnych 37 z nich wziął "na siebie", nie dając przeciwnikom żadnych szans. - Mam wrażenie, że pańscy konkurenci trochę się nudzą - powiedział Tadeusz Sznuk, gdy Baranowski miał już olbrzymi wynik na koncie. Po wygranej pogratulował zwycięzcy i oznajmił, że wynik uczestnika to istny rekord.

W piątek, 24 listopada odbędzie się Wielki finał 140. edycji "Jednego z dziesięciu". Potem teleturniej czekają powtórki. Pan Artur w zasadzie jest już murowanym kandydatem do nagrody w wysokości 10 tys. złotych za największą liczbę punktów w całej edycji. Przypomnijmy, że główna wygrana to 40 tys. złotych.