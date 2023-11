Najpierw serwis Wirtualnemedia.pl poinformował, że TVP rezygnuje z pokazywania premierowych odcinków "Koła fortuny". Jest to pierwsza taka decyzja od lat, by w zimowej ramówce TVP2 widzowie nie zobaczyli nowych odcinków teleturnieju. Od niedzieli 26 listopada będą nadawane tylko powtórki odcinków z 12. edycji "Koła fortuny". - Telewizja Polska, podobnie jak inne stacje w swojej ramówce planuje zarówno premiery, jak i powtórki. Wyniki oglądalności pokazują, że widzowie chętnie oglądają nie tylko premierowe odcinki teleturnieju "Koło fortuny" ale również te, które zostały już wcześniej wyemitowane - tłumaczy decyzję biuro prasowe TVP.

Średnia widownia odcinków powtórkowych w latach 2020-2022 wyniosła 1,37 mln widzów, a premierowych, w latach 2020–2023 - 1,34 mln - czytamy na wirtualnemedia.pl. W sprawie braku nowych odcinków "Koła fortuny" wypowiedział się już jego prowadzący. - W maju skończyliśmy nagrywanie tych odcinków i zrobiliśmy je teoretycznie do kwietnia 2024 r., więc to już jest kwestia telewizji, jak oni to widzą. [...] Uważam, że tak dobry program z dużą oglądalnością powinien być kontynuowany i nie powinno się grać w trakcie nowego sezonu powtórek, tylko premierowe odcinki, ale to już nie moja w tym głowa... - powiedział Norbi serwisowi Plejada.

Piosenkarz nie obawia się o swoją przyszłość w TVP. - Nie obawiam się zdjęcia programu z anteny, bo to jest show-biznes. Robię to 26 lat i jestem przyzwyczajony, że dzisiaj jesteś, a jutro cię nie ma. Ale akurat w tym przypadku trochę jestem zdziwiony, bo powinno się puszczać premierowe odcinki. Rozumiem, że oglądalność premier i powtórek jest zbliżona, ale mimo wszystko... Mam po prostu inne spojrzenie na to i uważam, że powinno się to robić dalej, ale jak mówiłem, ja jestem do wynajęcia, więc po prostu robię swoje - dodał.

Podobny los spotkał "Jeden z dziesięciu"

Teleturniej prowadzony przez Tadeusza Sznuka śledzi blisko milion telewidzów. Niestety na nowe odcinki "Jednego z dziesięciu" trzeba będzie poczekać aż do wiosny. TVP zrezygnowała z pokazywania premierowego, 141. sezonu teleturnieju, który miał wystartować w poniedziałek, 27 listopada. Z ramówki zimowej wycofano emisję nowych odcinków, które mają wrócić wiosną 2024.

Według wstępnych założeń premiery „Jednego z dziesięciu” miały się zakończyć pod koniec grudnia. W związku z poszukiwaniem przez Telewizję Polską oszczędności, stacja postanowiła jednak przyspieszyć pokazywanie powtórki 134. sezonu - czytamy na Wirtualnemedia.pl.

