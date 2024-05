Ile kosztował zegarek syna Krzysztofa Rutkowskiego pokazany na komunii? Padniecie!

To już koniec Eurowizji, ale nie skandali! Zwycięzca Nemo zniszczył statuetkę! I jeszcze dodał co myśli o festiwalu

W dniu 12 maja 2024 roku Krzysztof Rutkowski junior przystąpił pierwszej komunii świętej. Z tej okazji tata Krzysztof Rutkowski wyprawił mu imprezę, o jakiej każdy z nas mógłby tylko pomarzyć dla swojego dziecka. Oprawa uroczystości tonęła w kwiatach, młodzieniec miała na sobie najlepsze markowe ciuchy, a na jego ręku błyszczał ogromny, piekielnie drogi zegarek. Ile kosztował?

Krzysztof Rutkowski dosłownie zasypał syna drogimi prezentami z okazji pierwszej komunii. Junior będzie się już cieszył BMW za ponad 2o0 tysięcy złotych! A to wcale nie koniec niespodzianek dla Rutkowskiego juniora.

Dumny Krzysztof Rutkowski junior chętnie pozował do zdjęć demonstrując na ręku drogi, markowy zegarek. Okazuje się, że to cudo kosztowało ponad 40 tys. złotych! Na co dzień tata zawozi go do szkoły pancernym samochodem, więc chłopak może mieć na sobie wypasione "drobiazgi".

- Z okazji Komunii Świętej przygotowaliśmy dla Juniora wiele atrakcji i prezentów. Krzysiu ma 10 lat i interesuje się motoryzacją, dlatego kupiłem mu BMW E36 z silnikiem E46. Auto na tuning ma 400 koni. Pod okiem instruktora będzie nim jeździł na torze. Jego wartość to około 200 tys. zł - zdradził SE Krzysztof Rutkowski. - Dodatkowo Krzyś w prezencie od dilera samochodów dostanie elektryka o wartości 50 tys. zł.

