W sądzie zalała się łzami, a po tygodniu balowała na imprezie rozwodowej! Tak Marcela Leszczak zamyka trudny rozdział

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-22 9:27

W ubiegłym tygodniu oficjalnie zakończyło się małżeństwo Marceli Leszczak i Michała Koterskiego. Wystarczyła zaledwie jedna rozprawa! Modelka nie kryła emocji i po wyjściu z budynku ze łzami w oczach wtulała się w byłego już męża. Zaledwie tydzień później w balowała na imprezie rozwodowej! I to w tej samej stylizacji, w której pojawiła się w sądzie!

Pokojowy rozwód Marceli Leszczak i Michała Koterskiego. Wystarczyła jedna rozprawa

Rok temu Marcela Leszczak potwierdziła plotki o rozstaniu z Michałem Koterskim. Para, która wychowuje razem synka, ma za sobą kilka kryzysów, ale tego nie nie udało im się pokonać. Według medialnych doniesień to właśnie modelka miała złożyć w sądzie pozew rozwodowy.

Modelka i aktor tworzyli jeden z najpopularniejszych związków w polskim show-biznesie. Para poznała się na początku 2017 roku i już kilka tygodni później byli po zaręczynach. W październiku tego samego roku na świecie pojawił się ich syn.

9-letni Fryderyk jest głównym powodem "pokojowego" rozstania Marceli Leszczak i Michała Koterskiego. Byli partnerzy zgodnie przyznali, że chcą przejść przez rozwód bez sporów, wzajemnych oskarżeń i publicznego ujawniania szczegółów.

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Marcela Leszczak urządziła imprezę rozwodową!

We wtorek, 19 października razem weszli do jednego z warszawskich sądów. Wystarczyła zaledwie jedna rozprawa, by oficjalnie zakończyło się ich małżeństwo. Po wyjściu z sali rozpraw Marcela nie potrafiła zapanować nad emocjami. Na zmianę śmiała się i płakała. Były mąż przytulił ją, a zgromadzonym na miejscu dziennikarzom wyznał, że Leszczak jest bardzo wrażliwa.

Tydzień po rozwodzie Marcela wrzuciła relację z imprezy rozwodowej! W jednym z warszawskich klubów spotkała się z przyjaciółkami, które wspierały ją w trudnych chwilach. Były drinki, szczere rozmowy i czarny tort z wymownym napisem "HOTTEST EX WIFE EVER".

Jeszcze niedawno stałam na sali rozpraw ze łzami w oczach..Dziewczyny podarowały mi ten wieczór pełen ciepła i uśmiechu przypominając mi jak wielką siłę ma kobieca przyjaźń. Nie celebrujemy rozwodu, ale obecność, wsparcie i to że w trudnych chwilach mamy siebie.Można zamknąć trudny rozdział z szacunkiem, bez wojny i goryczy, a jednocześnie z odwagą otworzyć serce na to, co jeszcze pięknego przed nami - napisała Marcela w opisie.

Co ciekawe, celebrytka miała na sobie tę samą stylizację, w której przed tygodniem pojawiła się w sądzie - czarnych rozkloszowanych spodniach i bordowej bluzce z koronki.

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Marcela Leszczak. Na miniaturach modelka bawi się na imprezie rozwodowej. O szczegółach przeczytasz na SE.
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