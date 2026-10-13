Co za emocje! Marcela Leszczak po rozwodzie śmiała się i płakała. Michał Koterski wyjaśniał, że jest bardzo wrażliwa

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-13 18:25

Marcela Leszczak na rozwód z Michałem Koterskim ubrała się wystrzałowo. Wyglądała jak prawdziwa gwiazda i dumnym krokiem przemierzała sądowe korytarze. Małżonkowie nie unikali siebie, a w pewnym momencie Koterski nawet przytulił żonę. Leszczak targały silne emocje, raz śmiała się, raz płakała, Koterski wyjaśnił, że jest bardzo wrażliwa. Poznaj szczegóły i zobacz koniecznie, co się tam działo, w naszej galerii zdjęć!

Marcela Leszczak złożyła pozew rozwodowy w listopadzie 2025 r., a 13 października 2026 r. obyła się pierwsza i ostatnia rozprawa w tej sprawie. Marcela Leszczak i Michał Koterski nie są już małżeństwem. I choć do sądu przyszli razem, a na ich twarzach widać było uśmiechy, po wszystkim Marceli puściły emocje. Raz się śmiała, raz płakała i nie chciała tego wydarzenia komentować.

Przyjazny rozwód Leszczak i Koterskiego

Marcela Leszczak i Michał Koterski nie są małżeństwem, ale nadal pozostają rodzicami małego Fryderyka. W sądzie nie było widać między nimi nerwowej atmosfery. Wspólnie czekali, na jednej ławce na wezwanie sądu. Leszczak i Koterski wyraźnie odnosili się do siebie z szacunkiem. Po ogłoszeniu rozwodu Michał nawet przytulił eksżonę, a ta nie była w stanie ukryć emocji. 

Marcela nie chciała komentować targających nią emocji. Michał Koterski powiedział, że jego była partnerka jest bardzo wrażliwa. Marcela zgodziła się z byłym mężem co do tego, żeby rozwodzić się z klasą i bez afer. Po wyjściu z sali rozpraw płakała, ale wcześniej i później śmiała się razem z Miśkiem.

Michał Koterski zadbał o Leszczak 

Wszystkiego trzeba w życiu doświadczyć

- skomentował Koterski. 

Marcela stawiła się w sądzie ubrana na czarno. Modelka i influencerka pokazała się z obrączką na palcu i w obłędnych, rozkloszowanych dzwonach, a jej mąż w swetrze i sportowych butach. Oboje na rozwodzie wystąpili jako piękna, elegancka, zżyta ze sobą para. Aż żal patrzeć, że nie są już razem. 

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