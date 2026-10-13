Tak Marcela Leszczak stawiła się na rozwodzie z Koterskim. Co za strój! Siedziała razem z Michałem

To koniec małżeństwa Koterskiego i Leszczak

Na ten moment małżonkowie czekali niemal rok! Marcela Leszczak złożyła pozew rozwodowy w listopadzie 2025 r., a 13 października 2026 r. doszło do pierwszej rozprawy. Dawni partnerzy i zarazem rodzince małego Fryderyka pojawili się w warszawskim sądzie przed godziną 13:00. Co zaskakujące, przyszli razem! Nie było między nimi nerwowej atmosfery i chłodnego dystansu, wręcz przeciwnie. Wspólnie czekali, siedząc na jednej ławce, rozmawiali i śmiali się. Leszczak i Koterski odnosili się do siebie z szacunkiem, bez sztywnego dystansu. To naprawdę nie zdarza się zbyt często, nawet gdy rozwodzą się osoby z pierwszych stron gazet.

Na rozprawę dawni zakochani weszli dopiero po blisko godzinie, ponieważ posiedzenie się opóźniło. Na sali spędzili jednak zaledwie kilkanaście minut. Gdy wyszli, Marcela miała smutną minę. Emocji nie dało się ukryć.

Michał Koterski skomentował krótko:

Wszystkiego trzeba w życiu doświadczyć.

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Marcela Leszczak pojawiła się na rozwodzie w zaskakującym stroju

Marcela stawiła się w sądzie ubrana na czarno, ale jej stylizacja daleka była od klasycznej elegancji. Modelka, która działa zawodowo jako influencerka (do podała podczas rozprawy), pokazała się w zestawie złożonym z mocno rozkloszowanych dzwonów, krótkiej marynarki i koronkowej bluzki. Całość dopełniały złota broszka i nieduża torebka ze złotym logo firmy. Leszczak wyglądała jak na gwiazdę przystało!

Jej mąż pokazał się w skromnym, eleganckim stroju ze swetrem i sportowym obuwiem.

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