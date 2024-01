Ważą się losy Marka Sierockiego! Co z kultową "Szansą na sukces"?

Marek Sierocki to prawdziwa legenda dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego. Przez lata zaskarbił sobie sympatię publiczności, będąc jednym z dziennikarzy "Teleexpressu". Marek Sierocki związany był z formatem od 1986 roku. Był autorem reportażu i programów o tematyce muzycznej. Od 1992 roku wspólnie z Michel Michelikiem przygotowywał materiały muzyczne w "Teleexpressie". Co środę prezentowali młodych polskich artystów. W grudniu 2023 roku pożegnał się z formatem. Jednak na brak pracy nie może narzekać, czeka go praca w nowym programie!

Marek Sierocki z nową fuchą w TVP! Co dalej z "Szansą na Sukces"!?

Marek Sierocki oprócz pracy przy "Teleexpressie", współpracował z radiem Vox FM, stacją Polo TV i TVP Rozrywka, obecnie pozostaje we współpracy z Radiem Plus. W czwartek portal "Wirtualne Media" poinformował o tym, że dziennikarz spotkał się z dyrektorem generalnym TVP, Tomaszem Sygutem, gdzie mieli rozmawiać na temat nowego programu! Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł "Super Express" nowy program będzie o tematyce muzycznej! Przez ostatnie lata dziennikarz miał okazje prowadzić m.in. "Szanse na sukces". Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, sam zainteresowany, nie wie co dalej z legendarnym programem TVP.

