Marek Sierocki niedawno pożegnał się z "Teleexpressem", a teraz takie doniesienia! Mało kto się tego spodziewał!

Marek Sierocki to jeden z najpopularniejszych i najbardziej doświadczonych dziennikarzy muzycznych w Polsce. Widzowie od kilku lat mogą podziwiać go w roli prowadzącego kultowej "Szansy na sukces". Przez lata mogliśmy również oglądać go w "Teleexpressie", jednak pod koniec grudnia ubiegłego roku zastąpił go Mateusz Jędraś. Choć dziennikarz pożegnał się z "Teleexpressem", to nie znika z Woronicza. Okazuje się, że lada chwila może mieć swój własny program. Poznajcie szczegóły!

Nagły zwrot akcji w sprawie Marka Sierockiego! Będzie miał nowy program!

Jak donosie portal "Wirtualne Media", Marek Sierocki nie rozstaje się całkowicie z Woronicza. W tym tygodniu dziennikarz miał spotkać się z Tomaszem Sygutem, dyrektorem generalnym Telewizji Polskiej, aby omówić szczegóły jego powrotu na antenę. Według ustaleń Marek Sierocki ma dostać nowy program! Gwiazda TVP zabrała nawet głos w tej sprawie.

- Będzie coś nowego. Mam taką zasadę, że nic nie komentuję na swój temat - powiedział krótko prezenter w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

