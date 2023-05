Zygmunt Staszczyk wydaje za mąż córkę. Wesele już za kilka dni. Muniek uświetni je występem z przyjaciółmi

Tuż po zwolnieniu Katarzyna Dowbor zwróciła się do Maćka: "Nie wolno ci tego synu zrobić. Zabraniam"

Muniek Staszczyk jest liderem i wokalistą legendarnej grupy T-Love. Muzyk od ponad 40 lat jest na scenie, wydał kilkadziesiąt płyt - nie tylko z zespołem. Powodzeniem cieszyły się także jego projekty solowe oraz współprace z innymi polskimi artystami. O życiu prywatnym muzyk zazwyczaj mówi niechętnie, chroniąc rodzinę przed zakusami mediów. Wiadomo jednak że od ponad 30 lat jest w związku małżeńskim ze swoją młodzieńczą miłością Martą. Mają dwoje dzieci - córkę Marię i syna Jana. Przy okazji ślubu córki artysta otworzył się nieco w rozmowie z shownews.pl na tematy rodzinę, związkowe i miłosne.

Córka Muńka Staszczyka wychodzi za mąż. Ojciec przygotował wyjątkowy prezent

Córka Muńka Staszczyka, Maria, ma 29 lat. Studiowała historię sztuki, uczyła się także wizażu i charakteryzacji w Międzynarodowym Studium Dziewulskich. W najbliższą niedzielę kobieta stanie na ślubnym kobiercu. Z tej okazji Muniek przygotował dla niej wyjątkowy prezent: - Podczas wydarzenia dam krótki koncert akustyczny - Muniek i przyjaciele. Mój występ jest prezentem dla córki. Teraz już tydzień został tylko na skupienie się. 4 czerwca ślub mojej kochanej Marysi i Jacobo, jej przyszłego męża. Trzymajcie kciuki za ich związek.

Przy okazji muzyk przyznał że nie spodziewał się, że przygotowania do wesela to tak duży wysiłek: - Grywałem na weselach naszych publicznych koleżanek, ale nie zdawałem sobie sprawy, że jest to tyle roboty, dlatego jakoś te koncerty tak ułożyłem, żeby pograć przed ślubem. Dopięcie wszystkiego na ostatni guzik z pewnością wymaga wysiłku. tym bardziej, że impreza będzie spora i międzynarodowa. Wybranek Marii nie jest Polakiem, mężczyzna pochodzi z Włoch, a tam bardzo hucznie celebruje się wszelkie rodzinne uroczystości: - Chłopak mojej córki jest Włochem, więc przyjedzie duża delegacja z Włoch. Włosi są rodzinni. Trzeba wszystko przygotować - podkreśla artysta.

