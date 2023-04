Wdowa po Ciechowskim przypisuje sobie prawo do nazwy Republika? Jest mowa o zastraszaniu i wyłudzaniu

Agnieszka Włodarczyk odsłoniła brzuch w gorącej Hiszpanii! O takiej figurze marzy niejedna nastolatka! Zaapelowała też do fanek

Zespół Republika założyli na początku lat 80. Grzegorz Ciechowski, Sławomir Ciesielski, Zbigniewa Krzywański i Paweł Kuczyński, którego później zastąpił Leszek Biolik. Zespół działał aktywnie aż do nagłej śmierci lidera w 2001 r. Po tym tragicznym wydarzeniu pozostali członkowie zawiesili działalność, ale nigdy nie rozwiązali zespołu.

Projekt "Obywatele Republiki" wyruszył w trasę koncertowa po Polsce

W ubiegłym roku zorganizowano w Poznaniu koncert inaugurujący projekt "Obywatele Republiki". W tym roku Krzywański i Biolik wyruszyli w wielce obiecująca trasę pod pod tym samym tytułem. W projekcie bierze udział wielu znamienitych polskich artystów, m.in: Czarno-Białe Ślady w składzie: Zbigniew Krzywański, Jakub Nowak i Jacek Bończyk oraz artyści Renata Przemyk, Piotr Rogucki, Julia Pietrucha, Błażej Król. W każdym koncercie biorą również udział goście specjalni - Kuba Badach i Sławek Uniatowski. To projekt międzypokoleniowy - łączy muzyków zespołu Republika i artystów, którzy ich utworów słuchali w młodości.

Anna Skrobiszewska oczekuje opłaty licencyjnej za używanie nazwy Republika. Muzycy zespołu uważają, że nie ma do tego prawa

Anna Skrobiszewska - wdowa po Grzegorzu Ciechowskim jest jedyną spadkobierczynią muzyka. Ciechowski spisał testament tuż przed śmiercią, w szpitalu. Próbowała go bezskutecznie podważyć Małgorzata Potocka, teraz walkę o prawa do spuścizny po ojcu zapowiada najstarsza córka muzyka Weronika Ciechowska. Na razie jednak wszystkie asy ma w rękawie Skrobiszewska. Czy wraz z zapisem w testamencie mogła stać się jedyna posiadaczką praw do nazwy legendarnego zespołu?

Członkowie Republiki twierdzą, że takich praw nie ma. Jak podaje PAP, wg muzyków nazwę oraz znak graficzny zaproponował Paweł Kuczyński, a całość identyfikacji zaaprobowali pozostali członkowie zespołu. Ponadto wg nich Anna Skrobiszewska nigdy nie miała nic wspólnego z zespołem, a jej zadania są absurdalne, bo Republika to własność osobista życzących członków zespołu.

Członkowie Republiki wydali specjalne oświadczenie działań Anny Skrobiszewskiej. Czują się zastraszeni?

Członkowie zespołu wydali oświadczenie w tej sprawie w trakcie warszawskiego koncertu "Obywateli Republiki", który odbył się 16 kwietnia. Poinformowali oni o wystąpieniu do Urzędu Patentowego w sprawie nazwy i planach pozbawienia Anny Skrobiszewskiej praw do niej. Dodali też, że zachowanie wdowy po Ciechowskim "nosi znamiona przestępstwa". W oświadczeniu można przeczytać, że muzycy odbierają jej działania jako zastraszanie: "Żądania te, często poważnych kwot finansowych, w naszej ocenie mają charakter wyłudzania i zastraszania wszystkich chcących korzystać z naszego dorobku".

