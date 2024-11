Wielka afera po pogrzebie Jadwigi Barańskiej! Zrozpaczony Antczak żąda sprostowania

PROSZE SPROSTOWANIE MYLNYCH INFORMACJI JAKOBY ZAMIAST KSIEDZA MSZE PROWADZILA GWIAZDA. JEST TO NIEPRAWDA. KSIADZ FRANKOWSKI W W 15 MINUTOWEJ PORYWAJACEJ EULOGII WZRUSZYL MIKOLAJA I MNIE DO LEZ. CALOSC TRWALA GODZINE Z TEGO OBRZADEK KOSCIELNY TRWAL 15 MINUT NADAJAC CALOSCI KATOLICKA CZULOSC. DRUGA POLOWE WYPELNILY FILMY ODDAJACE WIELKOSC AKTORSTWA JADZI. JESZCZE RAZ PROSZE O SPROSTOWANIE ZE POGRZEB JADZI MIAL CHARAKTER SWIECKCI!! TO JEST NIEPRAWDA. I TAKIE INFORMACJDE BOLA. JADZIA BYLA GLEBOKO WIERZACA OSOBA I OBECNOC KSIEDZA BYLO WYPELNIENIEM JEJ ZYCZEN. LACZYMY NAJGLEBSZE UCZUCIA I MYSLI JERZY I MIKOLAJ