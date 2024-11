Wydało się, co działo się na pogrzebie Jadwigi Barańskiej! Historia jak z filmu

Zagrał w serialowych hitach i wyjechał do USA. Teraz tam robi karierę!

Pierwszy pogrzeb Jadwigi Barańskiej odbył się w Los Angeles, w którym przez lata aktorka mieszkała wraz ze swoim mężem - reżyserem Jerzym Antczakiem. Wiadomo już jednak, że w Polsce także odbędzie się ostatnie pożegnanie gwiazdy filmu "Noce i dnie", o czym informował już jej małżonek. - Otóż będą dwa pogrzeby: ten w miejscu Jadzi i mojego zamieszkania, to jest Los Angeles, i ten drugi: w Polsce. Chcemy z Mikołajem przywieźć do kraju prochy Jadzi, aby spoczęła na zawsze w kraju, który jest jej i moją ojczyzną. Pragniemy, aby pogrzeb odbył się 21 października 2025 roku, w dniu urodzin Jadzi - ogłosił Jerzy Antczak w mediach społecznościowych.

Pod artykułem prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Jadwigi Barańskiej w USA

Pogrzeb Jadwigi Barańskiej w Los Angeles był raczej skromny, choć nie na uroczystości nie zabrakło ważnych osobistości. Wśród żałobniczek znalazły się m.in. modelka i aktorka Kasia Śmiechowicz, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych w 2000 roku i tam ukończyła studia aktorskie, i konsul generalna w Los Angeles Paulina Kapuścińska. Udział tej drugiej nadał uroczystości specjalną rangę. Jak się okazało, konsul nie tylko uczestniczyła w pogrzebie Jadwigi Barańskiej, lecz także wręczyła na ręce Jerzego Antczaka pośmiertne odznaczenie dla jego żony. Był to niezwykle wzruszający moment. O tym, co działo się na uroczystości, napisała na Facebooku wspomniana Kasia Śmiechowicz. Jadwiga Barańska pożegnana została jak prawdziwa bohaterka!

13 listopada 2024 pożegnaliśmy Śp. Jadwigę Barańską - Antczak. Podczas Ceremonii odbyło się Nabożeństwo Żałobne, któremu przewodniczył Ks. Mirosław Frankowski oraz pokaz fragmentów filmów z udziałem naszej ukochanej Mistrzyni. Konsul Generalna P. Paulina Kapuścińska przekazała Mistrzowi Jerzemu Antczakowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Śp. Jadwigi Barańskiej. Jola Zych, najbliższa Przyjaciółka Jadzi, opowiedziała nam o swojej wspaniałej i długoletniej relacji z Państwem Antczak, a ja miałam zaszczyt poprowadzić i koordynować tę Ceremonię. Ta Uroczystość była niezmiernie wzruszająca, bowiem Jadwiga Barańska była najznakomitszą Artystką, najwybitniejszą Mistrzynią, charyzmatyczną Kobietą, a przede wszystkim niezwykle ukochaną Żoną i Mamą

- czytamy w pięknym wpisie polskiej aktorki.