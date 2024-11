Pogrzeb Jadwigi Barańskiej w USA. Wielka szycha z Polski na uroczystości! Widać ją na zdjęciach

Jadwiga Barańska nie żyje od 24 października 2024. Słynna aktorka zmarła w USA, gdzie wyemigrowała wraz z ukochanym mężem - reżyserem Jerzym Antczakiem - w 1978 roku. Na temat pogrzebu Jadwigi Barańskiej pojawiało się w mediach wiele informacji. Początkowo mówiło się, gwiazda serialu "Noce i dnie" pochowana zostanie w Los Angeles. Jednak potem Jerzy Antczak przekazał, że prochy jego żony przyjadą do Polski. Ma to dla niego wielkie znaczenie.

Kochani, pogrzeb mojej Jadzi będzie w dwóch odsłonach. 13 listopada o godz. 3:30 msza święta. 20 listopada o godz. 3:30 oddanie jej prochów do ziemi. Jeszcze raz dziękujemy z Mikołajem za wszystkie czułe słowa, które ukoją nasz ból. Otóż będą dwa pogrzeby: ten w miejscu Jadzi i mojego zamieszkania, to jest Los Angeles, i ten drugi: w Polsce. Chcemy z Mikołajem przywieźć do kraju prochy Jadzi, aby spoczęła na zawsze w kraju, który jest jej i moją ojczyzną. Pragniemy, aby pogrzeb odbył się 21 października 2025 roku, w dniu urodzin Jadzi