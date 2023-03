i Autor: instagram Wielka awantura w "Love Island"! Alicja i Beata pokłóciły się o Mateusza. "Trzymasz go na smyczy"

Jest gorąco

Na Wyspie Miłości wrze od emocji i konfliktów. Przeparowanie nie obyło się bez zaskoczeń. Wcześniej jednak doszło do sprzeczki pomiędzy Alicją Ostrouch (26 l.), a nowoprzybyłą uczestniczką Beatą Kurpas (25 l.), która oskarżyła Islanderkę o trzymanie Mateusza Świerczyńskiego (27 l.) na smyczy. Co na to sam zainteresowany?