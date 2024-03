Ulubienica widzów wraca do "M jak miłość"! Dostała nową twarz, trudno ją teraz rozpoznać

Ciężarna Sandra Kubicka nie wytrzymała. Brzydko komentowały jej brzuch, więc dostały bana. "Zero szacunku do takich bab"

Do tej pory w postać małej Hani wcielała się Maja Marczak. Dziewczynka razem ze swoimi rodzicami na długie lata wyjechała z Polski. Po zmianie aktorki grającej Natalkę, scenarzyści postanowili przywrócić jej postać. Nie mogło także zabraknąć jej córeczki. W odc. 1795, który widzowie zobaczą 8 kwietnia cała rodzina wróci z Australii. Teraz małą Hanię zagra Wiktoria Basik! Co ciekawe, nie pozna jej nawet seniorka rodu, czyli Barbara Mostowiak grana przez Teresę Lipowską. - Mój Boże... Haneczka! Jak ty urosłaś! Chodź do mnie, skarbie… Kochani, nareszcie, nareszcie jesteście w domu! - powie. - Nie mogę się tobą nacieszyć, skarbie… Jesteś coraz bardziej podobna do mamy! Nie wierzę, jak nam w tej Australii wyrosłaś… - doda. Wiadomo, gdzie zamieszkają zarówno Natalka jak i jej córka. Bartek odstąpi im swój strych. - Masz dziecko, przeprowadziłaś się z drugiego końca świata… Przyda ci się teraz każda pomoc. A w leśniczówce byłabyś sama... - zaproponuje.

