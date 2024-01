"Bodyguard" to jeden z największych hitów lat 90-tych. Kevin Costner od dawna marzy o kontynuacji. Nie do wiary, kto ma zagrać główną rolę!

7 lutego TVP Kobieta wyemituje pierwsze dwa odcinki kultowej brazylijskiej produkcji „Niewolnica Isaura”. Serial, który od początku był światowym fenomenem, tym razem zaprezentowany będzie widzom w pełnej wersji obejmującej 100 półgodzinnych odcinków.

O czym jest "Niewolnica Isaura"?

Brazylijscy filmowcy zrealizowali ponadczasowe dzieło na podstawie XIX-wiecznej powieści Bernardo Guimaraesa. Tytułowa bohaterka to młoda, piękna niewolnica o jasnym kolorze skóry. Pracuje w majątku zamożnej rodziny Almeidów, właścicieli plantacji bawełny. Ma to szczęście, że nie zajmuje się ciężkimi pracami w polu, lecz pomaga w domu, a żona plantatora, pod nieobecność syna, traktuje Isaurę, jak własną córkę. Dzięki pani Ester niewolnica szczyci się dobrym wykształceniem, zna języki obce, ładnie śpiewa, umie tańczyć i grać na fortepianie. Dziewczyna nosi piękne i szykowne suknie, wiodąc życie inne niż typowe dla kobiet jej stanu. Wszystko zmienia się, gdy do rodzinnego majątku wraca dziedzic Leoncio, który zakochuje się w Isaurze i wszelkimi sposobami stara się ją uwieść. Dziewczyna odwzajemnia jednak uczucia innego młodzieńca – Tobiasa, dziedzica z sąsiedniej plantacji, który chce wykupić Isaurę, a potem ją poślubić. Na taki plan nie zgadza się Leoncio, który zmienia życie bohaterki w pasmo udręk….

Serial pokazywany był w 130 krajach na całym świecie. W rolę Isaury wcieliła się 18-letnia wówczas Lucelia Santos, postać Leoncia wykreował Rubens de Falco.

"NIEWOLNICA ISAURA" w TVP Kobieta od 17 lutego. Premiery w soboty o godz. 8.40, powtórki w niedziele o godz. 17.30. Każdorazowo emitowane będą dwa odcinki serialu.

