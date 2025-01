Wielkie wejście wnuczki Millera na salony. Przyszła sama i byłaby nawet grzeczna, gdyby nie ten DÓŁ! Mamy zdjęcia!

Antek Królikowski z ukochaną na imprezie Polsatu! To ich pierwsze wspólne wyjście od czasu porodu

Wnuczka byłego premiera po raz pierwszy pojawiła się na ramówce ogromnej stacji telewizyjnej. Monika Miller przyszła na imprezę z okazji prezentacji wiosennej ramówki Polsatu 2025. Znana z ekscentrycznego stylu celebrytka tym razem zachowywała się nadzwyczajnie grzecznie. Takę z w stylizacji nic nie zapowiadało żadnego skandalu. Kiedy jednak oczy zebranych poszły w dół, "wyszło szydło z worka".

Gwiazdy na ramówce Polsatu

Do studia Telewizji Polsat przy ulicy Łubinowej 4 w Warszawie 30 stycznia 2025 roku przybyły największe gwiazdy. Wśród nich byli aktorzy najpopularniejszych seriali, jak Piotr Mróz z "Gliniarzy", czy Małgorzata Socha z serialu "Przyjaciółek". Na imprezie pojawiły się gwiazdy największego hitu stacji, czyli "Tańca z Gwiazdami".. Tu oczy wszystkich przyciągała legenda polskiego kina, Grażyna Szapołowska. I w tak zacnym gronie pojawiła się po raz pierwszy wnuczka Millera Monika.

Ekscentryczna Monika Miller, której prawie całe ciało jest w tatuażach wykreowała się na "modelkę alternatywną" oraz od niedawna aktorkę. Wnuczka byłego premiera mediach zaistniała 6. lat temu, kiedy zachwycony dziadek opublikował jej zdjęcie na Twitterze - dziś X. Z miejsca dziewczyna została zaproszona do "Tańca z gwiazdami", gdzie partnerował jej Jan Kliment - wiosną 2025 roku zatańczy on z samą Grażyną Szapołowską. Później zobaczyliśmy ją w "Królowej przetrwania", a od 2020 roku Monika Miller gra informatyka, Żanetę Kujawską w serialu "Gliniarze".

Jak wyglądała wnuczka Millera?

Celebrytka znana jest z unikalnego stylu. Na wiosenną ramówce Polsatu Monika Miller przybyła w czarnym płaszczu, pod którym skrywała skórzaną kurtkę. Trzeba przyznać, że na "dzień dobry" wnuczka premiera prezentowała się elegancko. Ale, jak zwykle, "diabeł tkwił w szczegółach". Wnuczka Millera założyła sukienkę mini z falbankami, a do niej tak odważne buty, że "kopara opada" - zobacz to w naszej galerii. Miller założyła wysokie, skórzane sandały typu "rzymianki" - czarne paski opasały jej nogi "od stóp do głów".

Sonda Buty Moniki Miller na ramówce Polsatu. Hit, czy kit? Zdecydowanie hit! Totalny kit! Nie mam zdania