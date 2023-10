Wielkie zmiany przy grobie Emiliana Kamińskiego! Trudno będzie go rozpoznać?!

Przerażające wieści! Maryla Rodowicz jest podglądana we własnym domu. "Nie mogę żyć z obawą"

Emilian Kamiński był jednym z najpopularniejszych i najwybitniejszych aktorów. Przez lata widzowie mogli go podziwiać na ekranach telewizorów w serialu TVP "M jak Miłość". Do swojego zawodu podchodził z ogromnym szacunkiem i nie traktował go jako sposób na zarabianie pieniędzy, tylko jako misję i rzemiosło. W związku z tym w 2009 roku założył Teatr Kamienica. Zmarł w grudniu 2022 roku po długiej walce z chorobą. Teraz jego grób czekają wielkie zmiany. Poznajcie szczegóły!

Grób Emiliana Kamińskiego czekają zmiany! Ma być gotowy na Święto Zmarłych

Przy grobie Emiliana Kamińskiego trwają prace nad specjalnym pomnikiem. Będzie on nawiązywać do Teatru Kamienica.

- Na wysokiej szarej płycie zdjęcie Emiliana Kamińskiego będzie przysłaniać kurtyna, widać też uformowane zagłówki, które symbolizują wierną publiczność Teatru Kamienica - podaje "Fakt"

Jak podaje tabloid, siostra aktora, Dorota Kamińska zapewniła, że nowy nagrobek będzie gotowy na zbliżające się Święto Zmarłych. Dodała również, że nad projektem pracowała wraz z plastyczką Jolą Pachowską, która projektowała wnętrza Teatru Kamienica, oraz z Justyną Sieńczyłło, wdową po Emilianie Kamińskim.

