Wieniawa w kurtce za 12 tys. zł. Szostak za 15 tys. A Lewandowska i tak je przebiła! Spadliśmy z krzesła na widok tych cen. ZDJĘCIA

pam | deck 5:10

Co prawda zima, która do Polski przyszła już na dobre ma swoje uroki, ale nikt nie lubi marznąć. A szczególnie gwiazdy, które zazwyczaj chwalą się zdjęciami z wyjazdów do ciepłych krajów. Nic dziwnego, że kiedy już muszą przemieszczać się w mroźne dni dbają o to, by nie tylko nie zmarznąć, lecz także dobrze wyglądać.