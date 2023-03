Włodarczyk zbesztana przez fankę za wizytę w zoo. Nie pozostawiła przytyku bez komentarza

Dorota Szelągowska brała silne leki, by poprowadzić program. W końcu zrozumiała, że to droga donikąd

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś nie przepadają za polską zimą. Z tego powodu, zawsze kiedy mają taką możliwość uciekają w cieplejsze zakątki świata, na przykład do słonecznej Hiszpanii. Para, która pod koniec tego roku zamierza sformalizować swój związek, wybrała się tam razem z synkiem Milanem. Choć nie obyło się bez przykrych niespodzianek, to rodzice chwalą sobie możliwość przebywania z synem na świeżym powietrzu w łagodnym, ciepłym klimacie. Starają się, by chłopiec dużo czasu spędzał na zewnątrz, zapewniają mu wspaniałe rozrywki i możliwość poznawania pięknego świata wokół. Tym razem wybrali się do pięknego zoo, gdzie Milanek mógł przyglądać się zwierzętom żyjącym w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Fanka zarzuca Agnieszce Włodarczyk, że przyczynia się do krzywdy wyrządzanej zwierzętom

Aktorka wrzuciła do sieci filmik z tej wyprawy, aby każdy mógł cieszyć się pięknem przyrody tak jak oni. Trzeba przyznać, że relacja zamieszona przez Włodarczyk robi ogromne wrażenie. Jednej z fanek bardzo nie spodobała się ta wyprawa. Zarzuciła Włodarczyk, że odwiedzając takie miejsca przyczynia się do krzywdy wyrządzanej zwierzętom. - Na pewno fajne przeżycie dla synka, ale dla mnie przykry widok. Dopóki ludzie będą chodzić w takie miejsca, dopóty zwierzęta będą traktowane przedmiotowo. Kolejna dodała: Ma pani rację 😢😢dla mnie więzienie dla zwierząt.

Odpowiedź Włodarczyk wywołuje dyskusję o podejściu ludzi do świata dzikiej przyrody

Agnieszka Włodarczyk odpowiedziała jednak rzeczowo i bez emocji: - Tym co wyróżnia Terra Natura od innych tego typu miejsc jest udział w wielu międzynarodowych programach działających na rzecz reprodukcji gatunków zagrożonych wyginięciem. Pod postem wypowiedziało się potem jeszcze wiele osób, zwracając uwagę, że miejsce do którego wybrała się młoda rodzina jest rzeczywiście wyjątkowe, a zwierzęta wydają się być zadbane i szczęśliwe. Internautki zwracały też uwagę, że niektóre z nich prawdopodobnie nie przeżywałyby na wolności, więc znakomicie, że są takie miejsca. Okazało się, że można w Intrenecie dyskutować na ważne tematy z klasą i spokojem. Brawo!

Gwiazdy złożyły życzenia Roxie Węgiel. Nie kryła wzruszenia! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.