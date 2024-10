Chociaż o życiu zawodowym Jacka Fedorowicza wiadomo wiele, to mało kto zdawał sobie sprawę z tego, kim jest jego ukochany wnuk. Żona Jacka zaszła z nim w ciążę - na świecie pojawiła się córka Joanna. Asia jest matką Mateusza Gesslera, który od lat obecny jest w polskim show-biznesie. Widzowie głównie kojarzą go jako jurora programu "MasterChef Junior", a także gospodarza "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia". Od niedawna współprowadzi śniadaniówkę "Halo tu Polsat".

Jacek Fedorowicz swojego jedynego wnuka poznał, dopiero kiedy Mateusz Gessler miał 8 lat. Joanna po ślubie z Adamem Gesslerem wyprowadziła się z Polski i udała się do Paryża. Było to w czasach PRL, kiedy podróżowanie było bardzo trudne.

Pojechałem do nich, jak tylko dostałem paszport. Pierwsze kroki skierowałem do wnuka, żeby go zobaczyć. I muszę przyznać, spodobał mi się - wspominał Jacek w show "Miasto Kobiet".