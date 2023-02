Wojciech Czuchnowski to dziennikarz "Gazety Wyborczej", który jest związany z tym tytułem od ponad 20 lat. Ma na swoim koncie liczne nagrody, a jego teksty są czytane przez wiele osób. Ostatnio Czuchnowski pojawiał się w mediach nie ze względu na zawodowe dokonania, a dramat, który rozegrał się w jego życiu prywatnym. Jego ukochana żona, Agnieszka Czuchnowska, w maju 2022 roku zmarła bowiem po 4-letniej walce z nowotworem. Chorowała na raka piersi. Czuchnowski zajmował się nią do końca, a po śmierci zbierał wspomnienia, by napisać o niej książkę. "Dzbanek rozbity. Sceny z życia, choroby, śmierci i żałoby", bo taki tytuł nosi dzieło, ukazało się 22 lutego. Czuchnowski opowiedział o tym, co napisał, w rozmowie z Angeliką Swobodą z serwisu weekend.gazeta.pl.

Żona znanego dziennikarza śmiertelnie zachorowała. Wymyślił, że odejdzie razem z nią!

Wojciech Czuchnowski przyznał w wywiadzie, że zdecydował się o napisaniu książki, by ocalić żonę od zapomnienia. Na początku jego dzieło miało być przeznaczone tylko dla rodziny, ale potem dziennikarz zmienił zdanie.

"Pomyślałem, że ta opowieść może pomóc ludziom, którzy znajdują się w podobnej sytuacji - sami chorują na nowotwór albo mają kogoś takiego wśród bliskich. Dlatego opisuję, jak przeżywaliśmy chorobę, podaję informacje medyczne. I to jest moja druga intencja", powiedział Czuchnowski.

Czuchnowski do samego końca nie chciał wierzyć w to, że jego żona odejdzie, choć miał świadomość, że śmierć Agnieszki była niestety nieunikniona. Lekarze wyrokowali, a on trwał przy nadziei. Niestety, żona po jakimś czasie przeszła na leczenie paliatywne, wtedy dziennikarz się załamał i wpadł na pomysł, by odejść razem z nią.

"Tej nadziei towarzyszył pomysł, żebyśmy odeszli razem, jeśli jednak Agnieszka nie wyzdrowieje (...). To nie był gest rozpaczy, ja się przygotowywałem do tego kroku bardzo racjonalnie. (...) Agnieszka, gdy powiedziałem jej o tym pomyśle, urządziła mi potworną awanturę. Kazała przysięgać, że na pewno tego nie zrobię. Mówiła, że to grzech - w przeciwieństwie do mnie była bardzo wierząca - i brak szacunku dla życia. Ja, jako agnostyk, jestem zwolennikiem odejścia na własnych warunkach, ale uszanowałem jej wolę", opowiedział Wojciech Czuchnowski.

Dziennikarz przyznał się w książce do tego, że nie był idealnym mężem - zdradzał żonę, kilkukrotnie od niej odchodził. Opieka nad Agnieszką pozwoliła mu stworzyć z nią jeszcze mocniejszą więź. Chciał też, by była pewnym wynagrodzeniem krzywd i bólu, jakie jej wyrządził za życia.

Wojciech i Agnieszka Czuchnowscy byli w związku przez 34 lata. Mają troje dzieci. Agnieszka Czuchnowska zmarła 25 maja 2022 roku.

