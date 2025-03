Wyciekło DZIWNE nagranie z Kasią Figurą ze ścianki. Wiemy, co mówiła!

Katarzyna Figura w figlarnej mini

Katarzyna Figura zaskoczyła ostatnio swoją metamorfozą. Gwiazda zaprezentowała swoją wiosenną odsłonę światu - świeże lico, nową fryzurę i wyszczuploną sylwetkę.

Gwiazda postanowiła iść o krok dalej i zaszaleć też ze stylizacją. Aktorka na premierę filmu "Wujek Foliarz" wybrała oryginalne buty na bardzo wysokim koturnie i "małą-czarną". Bardzo obcisła, króciutka sukienka miała wiele prześwitów, które pokazywały sporo ciała. Charakterystyczny dla Katarzyny Figury obfity dekolt grał główną rolę, gdyż pod sukienką wyraźnie było widać czarny stanik.

Zobacz również: Katarzyna Figura wbiła się w odważną małą czarną. Spójrzcie tylko na te NOGI!

Katarzyna Figura skradła całą uwagę i łowiła każde spojrzenie oraz - oczywiście - flesze fotoreporterów. W pewnym momencie doszło do dziwnego zajścia na ściance, które uchwyciła na wideo redakcja Przeambitni.pl. Wideo wzbudziło sporą sensację wśród internautów. Zamieszczamy je poniżej.

"Sprzeczka" Katarzyny Figury z fotografem

Internauci zastanawiali się, co to za wymiana zdań między Katarzyną Figurą a jednym z fotografów, która ewidentnie nie spodobała się aktorce. Rozszyfrowaliśmy zajście i okazuje się, że fotograf próbował namówić Katarzynę Figurę na zapozowanie... bokiem. Aktorka bardzo stanowczo odmówiła z pąsową miną.

Może to mieć coś wspólnego z tym, jak nie do końca fortunnie układała się sukienka nad biodrami gwiazdy. Prawdopodobnie obawiała się ujęć bokiem, by nie wyjść źle na fotografii. Najważniejsze, to znać swoje mocne i słabe strony!

Zobacz również: Gwiazdy postawiły na czerń. Tym razem to jeden z panów się wyróżniał!

A wam jak podobała się kreacja Katarzyny Figury? Dajcie znać w ankiecie pod tekstem. Galerię jej zdjęć ze ścianki (nie bokiem) znajdziecie pod tekstem:

Autor: