Wyjątkowo niezręczna sytuacja w TVN. Marcin Prokop wypalił to przy Agnieszce Woźniak-Starak!

Marcin Prokop zawołany przez Agnieszkę Woźniak-Starak w "Dzień dobry TVN"

Agnieszka Woźniak-Starak i Marcin Prokop na telewizji zjedli zęby. Jednak nawet u takich wyjadaczy sytuacja czasem może wymknąć się spod kontroli. To miał być miły poranek w TVN. Agnieszka Starak Woźniak i Ewa Drzyzga - jak zwykle - prowadziły razem śniadaniówkę. Niespodziewanie na antenie pojawił się też Marcin Prokop, którego dziennikarki spotkały w kuchni. Dziennikarz na prośbę Agnieszki Woźniak-Starak włączył się do dyskusji o Jennifer Lopez. - Marcin, nie wiesz, ile tracisz. Chodź szybko - zawołała kolegę współprowadząca "Dzień Dobry TVN". - Za chwilę będzie jeszcze lepsze zdjęcie, może Marcin czeka na to kolejne zdjęcie, bo Jennifer pochwaliła się nie tylko grzywką, ale i Benem Affleckiem - wtrąciła się Sandra Hajduk, która prowadzi kącik plotkarski.

Marcin Prokop wypalił o Jennifer Lopez. Agnieszka Woźniak-Starak go zrugała

Na ekranie pojawiło się zdjęcie rozebranego amerykańskiego aktora. - Ten też ma nową fryzurę na klatce piersiowej - żartował Marcin Prokop. Chwilę później zrobiło się mocno niezręcznie. Panie poprosiły dziennikarza o komentarz dotyczący włosów Jennifer Lopez. - Myślę, że grzywka, to nie jest coś, z czego najbardziej słynie Jennifer Lopez. Jakbyście mi pokazali inne zdjęcie, to bym mógł ocenić - wypalił Marcin Prokop, co nie spodobało się Agnieszce Woźniak-Starak. Dziennikarka zrugała kolegę. - To trochę seksistowskie - odparła. Marcin Prokop nieco się zmieszał, ale znalazł dobrą ripostę. - Ona słynie z talentu i chciałbym ją zobaczyć w jakimś filmie. O czym ty pomyślałaś? Naprawdę, te dziewczyny... - podsumował z rezygnacją gwiazdor TVN.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Agnieszki Woźniak-Starak i Ewy Drzyzgi po wspólnym nagraniu