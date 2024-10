Wzruszający koncert TVP dla powodzian! Na scenie same gwiazdy

Jestem pod ogromnym wrażeniem hojności widzów Telewizji Polskiej i tego, co do tej pory zrobili dla powodzian. Skala udzielonej pomocy jest imponująca. Mimo że na pomoc osobom dotkniętym przez wrześniowy kataklizm zebraliśmy już ponad 13 milionów złotych, nie zwalniamy tempa i zachęcamy do dalszego wspierania najbardziej potrzebujących. Tym bardziej że nadchodzi zima, nie możemy zostawić poszkodowanych przez żywioł samych sobie w tym trudnym czasie. Koncert "Nadzieja – Razem dla Was!" to nie tylko występy artystów i dalsza zbiórka pieniędzy, ale też znakomita okazja do tego, by podziękować wszystkim tym, którzy już otworzyli swoje serca i pomogli poszkodowanym przez powódź – powiedziała Katarzyna Dowbor, prezes Fundacji TVP.