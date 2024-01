Zakochany... Nergal. Adam Darski pokazał swoją NOWĄ DZIEWCZYNĘ. To piękna blondynka

Nergal jest zakochany. Pochwalił się nią w sieci

Adam Darski słynie ze słabości do pięknych kobiet. Jego podboje nie raz już stawały się przewodnimi tematami serwisów plotkarskich. Jego najgłośniejszym związkiem byl oczywiście ten z Dodą, ale lider Behemota ma na swojej liście zdobyczy więcej znanych nazwisk - swego czasu łączono go z modelka Kinga Damaziak, malarką Alicją Domańską czy przedsiębiorczynią Anna Ratajczak. Ostatnio w temacie było dość cicho, ale najwyraźniej była to cisza przed burzą. Choć pewne jej "pomruki" burzy można było od jakiegoś czasu obserwować na Instagramie muzyka.

Nowa dziewczyna Nergala to piękna blondynka

Pierwsze fotki sugerujące, że w jego życiu pojawił się ktoś ważny, muzyk opublikował jesienią ubiegłego roku. Przytulone do siebie stopy pojawiły się dwukrotnie, za drugim razem widać było, że ta dodatkowa zdecydowanie należy do kobiety. Potem Darski opublikował zabawny filmik, w którym informował, że z muzyki wyżyć się nie da, więc dorabia robiąc pedicure. W filmiku ważną rolę ponownie odegrał stopa. Pod koniec roku artystyczne wrzucił zdjęcie dwóch postaci w czułym pocałunku w wymagającej yogicznej asanie. Trzeba przyznać, że potrafi dozować napięcie. W końcu jednak pokazał i twarz ukochanej, zamieszczając wspólną fotografię i tajemnicze życzenia urodzinowe. "Happy birthday love ❤️ … 26 and the half .:. and counting (Wszystkiego najlepszego kochanie... 26 i pół... i odliczam)". W odpowiedzi jeden z obserwatorów napisał, że jest bardzo ciekawy, jak brzmiałaby miłosna piosenka w wykonaniu Behemota. Posłuchalibyście?