Zamurowało nas, gdy zobaczyliśmy mamę Ralpha Kamińskiego. Jest popularną didżejką! Ma kobieta pazur! [ZDJĘCIA]

Ralph Kamiński znowu zabiera słuchaczy na bal. Nie byle jaki, bo oczywiście bal u Rafała. A jak właśnie poinformował na Instagramie, na wszystkich lutowych koncertach wystąpi wyjątkowy gość - DJ Doris, czyli mama piosenkarza. Fanom artysty nie trzeba jej przedstawiać, pojawiała się obok niego na scenie już nie raz, choć może nie wszyscy zdawali sobie sprawę, kim jest ta szalona blondynka za konsolą.

Mama Ralpha Kamińskiego wystąpi z nim na scenie. Fani w euforii

Mama Ralpha Kamińskiego ma bowiem w sobie pazur i mnóstwo młodzieńczej energii. Wydaje się wręcz, że na profilu syna gości wielu jej fanów. "Bal bez DJ-ki to nie bal! DJ Doris pojawi się gościnnie na wszystkich koncertach w lutym - w końcu to Bal jest nad Bale" - ta informacja wywołała entuzjastyczne reakcje obserwatorów na Instagramie. "Radość na maksa!!!", "Matko Bosko taaaaaaak!", "Czekałam na tę wiadomość. Jestem mega szczęśliwa i wzruszona", "I to jest bardzo dobra decyzja! Nareszcie będzie ktoś, kto puści świetne kawałki. Od DJ Doris to Ty się duuużo możesz nauczyć, ale, jak się uczyć, to od najlepszych!" - to tylko niektóre komentarze. Jak widać DJ Doris ma nie mniejsze grono fanów, niż Ralph.

DJ Doris w lokach i mocnym makijażu. "Myślałam że to Madonna w lepszej wersji"

Uwagę fanów zwróciło także zdjęcie DJ Doris w bardzo ciekawej stylizacji. Mama Ralpha Kamińskiego zapozowała w drapieżnym wydaniu. Ubrana w obcisłe spodnie i ozdobiona cekinami koszulkę, jak często występuje na scenie. Wzrok przykuwają długie loki i mocny makijaż. Fani porównywali ją do Madonny... w lepszej wersji. Sami oceńcie. Zdjęcia znajdziecie w galerii!

Galeria: Ralph Kamiński pokazał mamę. Jest popularną didżejką! Ma kobieta pazur!

