O ich romansie plotkuje cała Polska. Niewiarygodne, co teraz zrobił Marcin Hakiel. Będziecie w szoku!

"Sanatorium miłości". Anita Nowicka ujawniła szczegóły ślubu Darka i Joli! Żonę kolegi podsumowała krótko! Wiemy, co o niej myśli

Marcelina Zawadzka swoją przygodę z show-biznesem zaczęła w 2011 roku, kiedy została Miss Polonia. Jest także modelką, prezenterką telewizyjną i występuje jako aktorka niezawodowa w filmach i serialach. W 2017 roku została nagrodzona Telekamerą. Prezenterka zwyciężyła w kategorii "nadzieja telewizji". Od 2021 roku przeszła do telewizji Polsat. Ponadto możemy często ją oglądać na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się swoim życiem. Ostatnie zdjęcie rozgrzało Internet i podzieliło fanów!

Marcelina Zawadzka pokazuje dekolt na Instagramie. Fani podzieleni!

Marcelina Zawadzka wrzuciła ostatnio zdjęcie na swój Instagram, gdzie możemy zobaczyć ją w pięknej jeansowej sukience z dużym i odważnym dekoltem. Od tych zmysłowych zdjęć aż zapiera dech! Jednak, niektórym nie spodobały się te zdjęcia.

- To CKM czy jeszcze instagram? - napisała oburzona Internautka.

Nie brakowało jednak słów uznania.

- Jest taka piosenka „this girl is on fire” i idealnie pasuje do tego postu - wyglądasz przepięknie - możemy przeczytać pod zdjęciem.

Zobacz poniższą galerię: Marcelina Zawadzka i Julia Wieniawa kuszą świat wdziękami