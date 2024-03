Renata Gabryjelska trafiła do szpitala. Gwiazda serialu "Złotopolscy" żył na "kredyt"

Renata Gabryjelska zasłynęła rolą barmanki w serialu "Złotopolscy". Piękna aktorka odnosiła także sukcesy na wybiegu. W 1993 roku została nawet I wicemiss Miss Polonia. Po odejściu z produkcji TVP, gwiazda niemal zupełnie zniknęła ze świata show-biznesu. Niedawno jednak Renata Gabyjelska powróciła na salony. Po latach przerwy najpiękniejsza aktorka "Złotopolskich" zrobiła furorę podczas pokazu duetu MMC. Potem jednak pojawiły się bardzo niepokojące informacje. Renata Gabryjelska trafiła do szpitala i przeszła operację. Okazało się, że gwiazda już wcześniej miała problemy ze zdrowie. - Przez ponad pięćdziesiąt lat jak, się okazało, żyłam w czasie pożyczonym. Na kredyt byłam w Himalajach. Na kredyt przebiegłam półmaraton, nie wiedząc, że mam wrodzoną, zagrażającą życiu wadę serca. Napadowe kołatania serca, które miałam od czasu do czasu zdiagnozowane były jako wypadanie płatka zastawki i uznane za część mojej "urody" - wyznała gwiazda serialu "Złotopolscy" w osobistym wpisie na Instagramie.

Renata Gabryjelska już po zabiegu. Poruszające słowa aktorki ze "Złotopolskich" o lekarzach

Renata Gabryjelska musiała poddać się zabiegowi. - Przypadkowe EKG pokazało podejrzenie jakichś nieprawidłowości. Nie wyglądało groźnie. Aby dobrze zbadać serce, czasami nie wystarczą badania EKG, holter czy Echo serca. Trzeba zrobić badanie elektrofizjologiczne, czyli wprowadzić elektrody do serca i namierzyć miejsca arytmii. To badanie w znieczuleniu miejscowym, które jest najskuteczniejszą metodą. Pozwala zmapować serce, określa szlaki nieprawidłowego przewodzenia, które powodują arytmię - napisała aktorka. Sprawa okazała się bardzo poważna. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, a Renata Gabryjelska napisała poruszające słowa o lekarzach. - Dziś wyszłam ze szpitala z nowym sercem. Po ablacji zostaje tylko blizna na sercu. Dziękuję lekarzom, którzy dali mi nowe życie. Szczególnie ciepłe podziękowania dla profesora Pawła Balsama za szybkie decyzje, empatię i troskę. Dziękuję docentowi Piotrowi Lodzińskiemu i jego zespołowi za profesjonalizm, doświadczenie i to, że na stole operacyjnym czułam się całkowicie zaopiekowana i bezpieczna. Dziękuję Paniom pielęgniarkom. Dziękuję profesorowi Maciejowi Karczowi, za czujność i skierowanie mnie na dalszą diagnostykę do najlepszych elektrokardiologów - napisała dawna gwiazda hitu TVP.

