Roksana Węgiel wydała nowy singiel i rozpętała burzę! Wściekli fani nie dowierzają, jak mogła to zrobić

"Dzień dobry TVN" to popularny program śniadaniowy, który od lat przyciąga przed ekrany setki tysięcy telewidzów. Prowadzą go znane duety: Małgorzata Ohme i Filip Chajzer, Krzysztof Skórzyński i Małgorzata Rozenek, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Dorota Wellman i Marcin Prokop, Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik oraz Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak.

Wraz z nadejściem wiosny w porannym paśmie stacji szykują się spore zmiany. Jak się okazuje, obejmą one m.in. wdowę po Piotrze Woźniaku-Staraku, która dołączyła do grona prowadzących "Dzień dobry TVN" w 2020 roku, a od dekady związana jest ze stacją. Agnieszka Woźniak-Starak otrzyma nowe obowiązki! Wszystko wskazuje na to, że dziennikarka nieco obawia się, jak sprawdzi się w nowej roli.

Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień dobry TVN" otrzyma nowe obowiązki

Jak czytamy na łamach serwisu dziendobry.tvn.pl, widzowie mogą spodziewać się sporych zmian w porannym paśmie TVN. Obejmą one m.in. Agnieszkę Woźniak-Starak, która już niebawem spróbuje swoich sił w kuchni. Jak dziennikarka czuje się na wieść o gotowaniu w "Dzień dobry TVN"?

- Słyszałam, że mamy przygotowywać różne dania z przepisów naszych widzów. Nie wiem, czy widzowie byliby zadowoleni, gdybym tak bestialsko popsuła ich ulubione danie... Ale jak będzie trzeba, to podejmę rękawicę i chętnie coś popsuję - mówiła serwisowi Woźniak-Starak.

Sprawdź również: Agnieszka Woźniak-Starak poddała się zapłodnieniu in vitro. Intymne wyznanie w "Dzień dobry TVN"

Wygląda na to, że prowadząca "Dzień dobry TVN" nieco obawia się o to, jak poradzi sobie z nowymi obowiązkami, tym bardziej, że - jak sama przyznała - w ogóle nie gotuje w domu.

Jesteście ciekawi, jak Agnieszka Woźniak-Starak poradzi sobie w kuchni?

Sonda Oglądasz "Dzień Dobry TVN"? TAK NIE