Zmiany w TVP! Michał Rachoń traci fuchę! Program znika z anteny

Mało kto to wiedział

Michał Rachoń to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy TVP. Niedawno obok Anny Bogusiewicz-Grochowskiej poprowadził debatę polityczną. Ukończył politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Po zdobyciu tytułu magistra kontynuował naukę podyplomową w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Teraz Telewizja Polska zdecydowała o tym, że jeden z jego programów znika z anteny. Program "Reset" nie będzie bowiem kontynuowany.

Michał Rachoń traci fuchę. "Reset" znika z anteny

Portal "Wirtualne Media" ogłasza, że to koniec serialu "Reset" autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cenkiewicza. Drugi sezon cyklu dokumentalnego "Reset" oglądało średnio 1,39 miliona widzów. Cykl „Reset 2” w TVP Info i TVP1 oglądać można było we wtorki o godz. 21.10, w okresie od 22 sierpnia do 17 października.

- Czy będą kolejne odcinki, czy cykl już jest zakończony? - Uprzejmie proszę wszystkie pytania dotyczące aktywności w telewizji kierować do biura prasowego TVP - powiedział "Presserwisowi" Michał Rachoń.

Zobacz poniższą galerię: