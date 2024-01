Znana influencerka kupiła torebkę za około 30 tys. zł. „Nie potrzebuję jej, ale mam motywację”

Ciągłe afery z udziałem Mamy Ginekolog mocno obiły się na jej wizerunku. Celebrytka sama przyznała ostatnio, że praca w mediach społecznościowych mocno odbiła się na jej życiu osobistym i większość znajomych się od niej odwróciła. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby nadal uważać ją za jedną z najbardziej znanych polskich influencerek w internecie, która ma prawie milion obserwatorów.

40-latka lubi chwalić się swoim majątkiem, który zgromadziła dzięki ciężkiej pracy w mediach społecznościowych. W sieci pokazuje, jak bawi się na ekskluzywnych wycieczkach, czy kupuje bardzo drogie torebki, do których ma ogromną słabość. W ostatnim czasie pochwaliła się kolejnym nabytkiem. Jej najnowsza torebka kosztuje prawie 30 tys. zł. Wcześniej przyznała, że planowała kupić dużo tańszą, która była na przecenie, ale uznała, że woli sobie poprawić humor luksusowym nabytkiem.

Później influencerka tłumaczyła motywy takiego zachowania.

- Ja zawsze uważałam, że to, co my posiadamy tak naprawdę, nie jest ważne - przekonywała. Ale to też świadczy o tym, że mamy motywację, żeby osiągnąć to, żeby to mieć. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. No więc, jak wstałam rano, jest 2024 rok i stwierdziłam, że nie potrzebuję tej torebki, ale stwierdziłam, że jak ją kupię, to mam motywację, żeby osiągnąć kolejne cele.