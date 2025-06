Znany dziennikarz i brat pogodynka TVP na scenie w Opolu. Grają w jednym zespole! Koncert "Premiery"

Festiwal w Opolu trwa! Drugi dzień, 13 czerwca 2025 roku, w pełnej krasie. Podczas piątkowego koncertu „Premiery” zespół Poparzeni Kawą Trzy przypomniał, że polska scena muzyczna potrafi wciąż zaskakiwać. Ich obecność w tym konkursie to nie tylko mocna propozycja muzyczna – to też przypomnienie, że wiele znanych osób ma drugie, mniej medialne, ale równie utalentowane oblicze. Okazuje się bowiem, że jednym z filarów zespołu jest Wojciech Jagielski – dziennikarz, publicysta, prezenter i radiowiec, który od dekad obecny jest w polskich mediach. Znany z ciętego języka i ironicznego stylu, nie każdy wie, że od lat z równym zaangażowaniem siada też za perkusją. W zespole Jagielski jest jednym z muzycznych napędów – i robi to z takim luzem, jakby za chwilę miał przejść do kolejnego wywiadu w studio.

Kolejną nietuzinkową postacią jest Jacek Kret, który gra na puzonie. Prywatnie to brat-bliźniak Jarosława Kreta, jednego z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów pogody w Polsce. I chociaż Jacek rzadziej pojawia się w mediach niż jego słynny brat, na scenie błyszczy pełnym muzycznym blaskiem. Widać, że scena to dla niego nie hobby, a równorzędna pasja.

Historia Poparzonych Kawą Trzy to przykład na to, jak projekt znajomych może przerodzić się w pełnoprawny zespół koncertowy. Ich utwory – pełne ironii, komentarza społecznego i energii – znakomicie wpisują się w klimat Opola, które od zawsze łączyło różne światy: młodych debiutantów i estradowe legendy, klasykę i eksperymenty.

W tym roku zespół startuje w „Premierach” z nową piosenką, a ich obecność to coś więcej niż tylko kolejny występ – to ciekawostka, smaczek i ukłon w stronę tych, którzy potrafią wyjść poza ramy przypisanych im ról.

Kto jeszcze wystąpi podczas koncertu „Premiery” 2025? Festiwal w Opolu

W tegorocznym koncercie „Premiery” na festiwalu w Opolu, który odbywa się w piątek, 13 czerwca, wystąpią zarówno uznani artyści, jak i obiecujące nowe talenty. Oto pełna lista wykonawców i ich utworów:

Bovska – „Dzwonisz”

Dominik Dudek – „Też będziemy tęsknić”

Patrycja Markowska – „Miłość, wiara, nadzieja”

Paulla – „Na zawsze”

Pectus – „Barraquito”

Poparzeni Kawą Trzy – „Żyje się raz”

Sound’n’Grace – „Pierwszy krok”

Mateusz Ziółko – „Prosta piosenka o miłości”

Katarzyna Żak – „Bo jeśli miłość ma kres”

Ania Iwanek – „Nie dla nas”

Każdy z artystów zaprezentuje swój utwór na żywo, bez użycia playbacku, co podkreśla autentyczność i emocjonalny przekaz występów. Laureatów konkursu wyłoni zarówno jury, jak i telewidzowie głosujący za pomocą SMS-ów. To wydarzenie zapowiada się jako jedno z najbardziej emocjonujących momentów festiwalu, łącząc różnorodność muzycznych stylów i pokoleń na jednej scenie.

