Znany piosenkarz Bartek Wrona trafił do szpitala! Wydano PILNE oświadczenie!

Bartek Wrona to znany piosenkarz, autor tekstów piosenek i producent muzyczny. Popularność zdobył m.in. dzięki występom w zespole "Just 5", a hity takie jak "Jedna na milion" czy "Kolorowe sny" do dziś królują na wielu polskich domówkach. Mimo odejścia z grupy nie przestał koncertować, artysta kontynuuje solową karierę. 9 marca miał pojawić się w klubie HAH Katowice. Do sieci trafiły jednak niepokojące informacje. Jak się okazuje, artysta trafił do szpitala! Wydano specjalnie oświadczenie!

Bartek Wrona w szpitalu! Wydano pilne oświadczenie!

Okazuje się, że koncert Bartka Wrony nie odbędzie się w wyznaczonym terminie. W mediach społecznościowych poinformował o tym organizator wydarzenia.

- Z wielkim bólem serca zawiadamiamy, że zaplanowany na dziś koncert Bartka Wrony zostaje odwołany - czytamy we wpisie na Facebooku.

Dalej wytłumaczono powód odwołania koncertu. Powodem okazała się choroba wokalisty.

- Powodem nieobecności Bartka jest choroba, artysta przebywa obecnie w szpitalu - napisał organizator w komunikacie.

